Van mooi groen naar een mix van vele kleuren...



1....maaien





Tot afgelopen woensdag middag keek ik tegen een mooie groene dijk aan met het wuivende gras .

Omdat dit jaar en volgend jaar de natuurlijk grasmaaiers er niet zijn , moest het nu machinaal gemaaid worden .

Woensdag middag is het gemaaid en donderdag is het met behulp van een soort hark voorop de tractor van boven af de dijk naar de voet van de dijk geharkt . Vrijdagmiddag is het geperst en ingewikkeld ( helaas heb ik dit gemist ) en afgevoerd naar een veehouder in de buurt .

Het was leuk om deze activiteit te volgen vanaf m'n balkon .



2... maaien





3.... harken





4.... en daar ligt het dan aan de voet van de dijk





5.....persen





6... de hooipakken ophalen





7.... gearriveerd op de plaats van bestemming





8.... mix van kleuren