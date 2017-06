Spontaan opgekomen of ingezaaid

Andere artikelen







Bij het nieuwe Google complex in de Eemshaven is vorig najaar een rotonde aangelegd zodat het personeel direct de N33 op kan en niet eerst een lang stuk langs de parallel weg moest .

Bij die rontonde liggen nog 2 " dijkjes " die nu begroeid zijn met wilde bloemen , ook langs de water kant van het water wat vlak langs het Google complex ligt staan vele wilde bloemen .

Ik vermoed dat deze wilde bloemen niet spontaan daar zijn opgekomen maar dat dit ingezaaid is en waarschijnlijk ingezaaid in opdracht van Google .

En waarom denk ik dat .... om het complex heen zijn bomen geplant , er is een vleermuizen hotel gebouwd omdat ze een boerderij hebben gesloopt waar de vleermuizen een onderdak hadden . Er is een grote waterpartij aangelegd .

Voor alle natuur die ze teniet hebben gedaan met de bouw van dit complex schijnen ze toch weer heel veel voor de natuur terug te doen op een andere plek .

Goede zaak , deed elk bedrijf dit maar .

Helaas kon ik niet dichterbij de mooie blommekes komen , er werd me al gevraagd door de beveiliging die daar rond rijd waar ik foto's van maakte , op mijn antwoord : Van de bloemen .. was de reactie : .. dat dacht ik al .

de laatste 2 foto's zijn van een stuk land waar tarwe verbouwd wordt .











Geplaatst op 05 juni 2017 00:29 en 19 keer bekeken

Reacties van leden



