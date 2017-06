Van dicht naar open..



1





Vorig jaar heb ik phacelia , ook wel bijenbrood, bijenvoer of bijenvriend genoemd , in een bloembak op het balkon gehad.

Ik had er zaad van willen bewaren maar helaas door de omstandigheden van toen is daar niets van gekomen. Maar er is toch zaad in de bak terecht gekomen , heeft het overleefd en bloeit nu .



2





3





4