zondags fotothema : 300



1... bij een feestje horen bloemen





300 .....wat veel !!

Zelf doe ik mee vanaf het 50ste onderwerp , het onderwerp licht .

Agaath had al een aantal keren gezegd in reacties van haar bij foto's van mij op foto van de dag dat ik met mijn foto's wel mee kon doen met de zondagse foto opdracht

En ja ik ben overstag gegaan ...... spijt .....NEE . 't Was de afgelopen week een leuke bezigheid om een aantal foto's op te zoeken die ik bij eerdere zondagse fotothema's hier heb geplaatst.

Onder de foto staat bij welk onderwerp de foto eerder geplaatst is .

Veel feestjes worden afgesloten met vuurwerk , ik sluit ook dit feestje af met vuurwerk , een foto die ik afgelopen maandag heb gemaakt van het vuurwerk dat hier afgestoken werd als afsluiting van de pinksterfeesten die we hier elk jaar hebben .



2... de allereerste foto die ik heb geplaatst voor het zondagse fotothema





3... harige types





4...spiegelbeelden





5..spelen met kaarsvet





6... snoep





7...Met het beeldscherm van de pc als achtergrond





8.... vuurwerk