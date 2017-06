2 witte ganzen met .....



een bont ganzenkuiken .

Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat het kuiken meerkleurig zou zijn . Maar het was leuk om ze een poosje te volgen .

Er was nog een derde witte gans en 1 grauwe gans in de buurt die het nodig vonden om me in m'n been te pikken , maar dat heeft geen gevolgen gehad .







