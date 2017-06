zondags fotothema : verkeers - reclame - uithangborden



1





Van die mooie oude smeedijzeren uithang borden geschikt om er een foto van te maken voor dit onderwerp ben ik hier maar zeer weinig tegen gekomen .

De eerste foto is een uithangbord dat aan een brug hangt,

Foto 7 , daar zit een tegenstrijdigheid in ;-) ( als je niet let op de plek waar de borden staan ) .

De laatste foto .....dat zo'n bord bij opritten staat van autowegen dat kan ik me voorstellen , dit als waarschuwing voor "spookrijders ". maar dat dit bij een bedrijf staat dat vlak na het bord hermetisch is afgesloten met een hek en waar een portier aanwezig is ...........tsja ......

klik de foto aan en je ziet het groter en dan is de tekst (foto 7 ) ook te lezen .



2





3.. gemeente wapen van een gemeente die niet meer bestaat





4