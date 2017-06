Goudgeel ...



1... het eerste stuk gerst wat ik tegenkwam





Ik ben gisterenmiddag even bij een paar percelen gerst wezen kijken , vanaf de gallerij kan ik zien dat het al goudgeel is , wat een verschil met 2 en een halve week geleden .. te zien op de laatste foto .

Het was omdat ik daar niet ergens in de schaduw kon gaan zitten anders had ik daar een tijdje zitten genieten , heb ik nu ook wel gedaan , maar had met alle plezier er langer van willen genieten zittend langs de kant van het gerstland .



2... dit was bij het tweede stuk





3





4





5





6





7... het derde stuk





8... 2 en een halve week geleden