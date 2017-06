Het was niet alleen goudgeel...



... wat ik tijdens m'n fietstochtje heb gezien .

Heel veel rolklaver stond er langs de weg , mooi de opvallende kleur geel tussen het groen , ook de berenklauwen staan weer volop in bloei .

En zo is er altijd weer veel om van te genieten :-)



5..pluizenbol van de morgenster





7.. etagebloem





