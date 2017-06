Aanleg nieuw stukje buitendijkse landaanwas ...



Hier bij Delfzijl wordt een nieuw stuk kwelder aangelegd .

Dit gaat niet door natuurlijke aanwas , maar dit wordt opgespoten met het slib dat door het uitbaggeren van de Eems monding in de Noordzee vrij komt .

Het is leuk om dit te volgen en ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat , en met mij zullen er vele vogels blij mee zij , hun is door de bouw van windturbines al een mooi rustig stukje ontnomen , het stukje waar ze in het voorjaar hun nesten hadden met dit nieuwe stuk kwelder krijgen ze weer een mooi broedgebied .

De foto's die ik nu laat zien zijn genomen toen het hoog water was , een dezer dagen zal ik nog een artikel hier plaatsen met de foto's die gemaakt zijn toen het laag water was



2... het waaide nogal , goed te zien aan het zand wat over de weg stuift





8... even uitrusten na het vullen van de vele zandzakken