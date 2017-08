Bloemen regen......







Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de felicitaties die ik gisteren en vandaag mocht ontvangen via vele wegen .

Per post , in het profiel en weblog gastenboek , op het prikbord en bij de fotobewerking .

Hartelijk bedankt !

Op een van m'n felicitatie kaartjes die ik kreeg staat de volgende tekst

En dan volgt nu de weersverwachting voor

Jouw verjaardag

........................bloemenregen ..... En die verwachting kwam uit ;-)