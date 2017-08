zondags fotothema : zaden of pitjes



1.....Kleine Berenklauw





Ik kan als ik wil een heel lang verhaal hier neer zetten over zaden en pitjes maar dat doe ik niet :-) Was leuk om de zaden nu eens van zo dichtbij te zien , en ik verwonder me er over dat sommige zo mooi van model en tekening zijn .

Onder de foto staat van welke bloem / plant ze zijn .

als je de foto aanklikt is het naar mijn mening mooier .



2... Phacelia





3... Wilde zuring





4..... Juffertje in 't groen





5.... IJslandse papaver





6.... Stokroos





7... Goudsbloem





8.... Rozenbottel