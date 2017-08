Verschil moet er zijn .....;-)



Ik heb momenteel zonnebloemen op de vaas staan die gekocht zijn in een bloemenwinkel en ik heb zonnebloemen op de vaas staan die geplukt zijn op het land .

Leuk om de verschillende te zien.

Vooral de hartjes zijn nogal verschillend. De in de winkel gekochte hebben een heel donker hart , en die zo van het land komen een groen hart.

Om de leuke tekst op foto 2 goed te kunnen lezen kun je de foto het beste even aanklikken waardoor de foto groter te zien is .





