Er gaat geen dag voorbij .....



1





of ik zie en hoor de meeuwen .

Soms zijn ze alleen , soms met velen .

En zolang het maar niet te dicht bij is dan klinkt hun gekrijs mooi ;-) , en dat gekrijs hoor ik vaak als ik 's avonds laat nog buiten zit . Maar ook 's nachts als ik even wakker ben hoor je hun samen vaak met de scholeksters .



2





3





4





5





6





7





8