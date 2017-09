Nieuwe kwelder...

1

Vorige week weer eens wezen kijken bij de aanleg van een stuk nieuwe kwelder .



Nog een paar weken en dan ligt de basis er en dan kan men het verder gaan afwerken , de vogelbroedplek inrichten , inzaaien met ... ? looppaden aanleggen etc.etc.



Voor de aanleg van deze kwelder gebruikt met het slib uit de monding van de Eems die momenteel uitgebaggerd wordt , hierin zitten vermoedelijke ook vele lekkere hapjes voor de meeuwen .



't Was leuk om te zien hoe de meeuwen aan de rand van het stroompje water dat uit de bagger komt stonden te kijken of er iets voor hun gading bij was ( foto 4 en 5 )