zondags fotothema : Leer



1 Leren vulpenetui





Leer



Onder een aantal foto's staat wat het is maar er zijn een paar foto's die wat extra uitleg nodig hebben.

foto 2 , Deze afbeelding staat op een heel oud foto of kaarten boek , 'k vermoed dat de afbeelding er vroeger op geschilderd is .

foto 3 , Deze afbeelding staat op een boekje die naar eigen goeddunken te gebruiken is . Een zus van mij had als hobby boekbinden en zij heeft kort voor ze ziek werd voor al haar broers en zussen een boekje gemaakt , ik weet het niet zeker maar ik vermoed dat de afbeelding door lasertechniek in het leer is gemaakt , helaas kan ik dit m'n zus niet meer vragen .

foto 4 , Er is misschien wel een andere naam voor maar ik noem ze beenbeschermers , deze zijn in 1918 gekocht in een modezaak in Groningen . Ze zitten nog in de doos waarin ze opgestuurd zijn naar de klant . Vele foto's heb ik er van gemaakt toen ik ze buiten de doos had , die foto's waren niet naar m'n zin . Daar ik wel leren spullen genoeg heb was ik maar opgehouden met foto's te maken van de beenbeschermers . Zie ik ze gisterenmorgen in de doos liggen en vond het er wel mooi uitzien dus .............. foto gemaakt en raar maar waar die was naar m'n zin.



2 .. afbeelding op een foto / kaartenboek





3... afbeelding op het boekje dat me zeer dierbaar is .





4.... beenbeschermers van sučde met leren knoopjes





5.... sluiting van een poëziealbum





6 .. de zijkant van een brillen doosje





7.... detail hand beschilderde leren lampenkapje





8.... leren tasje









