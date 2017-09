Een oudje ;-)







Gisteren liet ik hier beenbeschermers/ beenwarmers zien .

Aan de binnenkant van de doos waarin deze lang, heel lang geleden verstuurd zijn staat de afbeelding die hier te zien is op de foto .

Een bekende kreet :-)

Leuk weetje : In het Bredaas is het woord kwattalip een benaming voor een donker persoon.