Een kerk die deel uitmaakt van het grootste museum van Nederland ..

Het grootste museum van Nederland is een initiatief van het Museum Catharijne Convent.



Museum Catharijneconvent, elf kerken en twee synagogen staan aan de basis van dit bijzondere project, 4 van de kerken staan in de provincie Groningen en zijn eigendom van Stichting oude Groninger kerken .



Één van die kerken staat in Krewerd een heel klein dorpje bij mij in de buurt , 2 weken geleden ben ik die kerk gaan bekijken .



Een klein dorpskerkje is het maar o wat was er veel te zien , zoveel dat is niet vast te leggen op 8 foto's dus daarom heb ik hier een fotoboek bij geplaatst en in dat foto boek staan een aantal foto's waar informatie over o.a. het doksaal , het heilige putje , het monniken gezang etc. is te lezen .



Het orgel in deze kerk is van 1531 en is een van de oudste, nog bespeelbare renaissance orgels in Nederland.



Drie jaar zal deze kerk en de andere kerken en de 2 synagogen in de schijnwerpers staan , ik hoop ook nog andere kerken die hier aan mee doen te bezoeken in de komende tijd .